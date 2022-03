Beatrix bezoekt na herdenking Philip eeuwfeest in Londen

Prinses Beatrix gaat volgende week niet alleen voor de herdenkingsdienst van de Britse prins Philip naar Londen. Na de ceremonie in Westminster Abbey blijft de prinses nog even en gaat ze naar een receptie ter ere van het 100-jarig bestaan van de Anglo-Netherlands Society, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst maandag bekendgemaakt.

De receptie vindt plaats in de State Apartments van Kensington Palace, oorspronkelijk gebouwd en bewoond door koning Willem III, de Nederlandse stadhouder, en zijn vrouw Mary. De viering wordt ook bijgewoond door de hertog en hertogin van Gloucester.

De Anglo-Netherlands Society is een vereniging die leden van Britse en Nederlandse afkomst samenbrengt. De vereniging is opgericht in 1920 met als doelstelling het stimuleren en in stand houden van goede verhoudingen tussen Britten en Nederlanders. De receptie ter ere van het 100-jarig bestaan zou eigenlijk al in 2020 plaatsvinden maar die bijeenkomst werd vanwege de coronacrisis geannuleerd.

Eerdere jubileumvieringen werden bijgewoond door prinses Juliana en prinses Margriet.