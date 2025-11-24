Beatrix en Margriet bezoeken Nederlands Balletgala in Amsterdam

Prinses Beatrix en prinses Margriet waren maandagavond te gast bij het DeLaMar in Amsterdam, waar ze de 27e editie van het Nederlands Balletgala van Stichting Dansersfonds ’79 bijwoonden. Op beelden van het programma Blauw Bloed is te zien hoe de prinsessen bij het theater aankomen en elkaar begroeten met een zoen.

Nadat de zussen kort hadden geposeerd voor de aanwezige fotografen, betraden ze het DeLaMar, waar ze allebei een boeket ontvingen. Tijdens het gala kregen Beatrix en Margriet optredens te zien van onder meer Het Nederlands Dans Theater, Introdans en het Scapino Ballet Rotterdam. Prinses Margriet, die beschermvrouwe is van Introdans, vergezelde haar oudere zus eerder bij een bezoek aan het Balletgala.

Stichting Dansersfonds ’79 is opgericht om jonge Nederlandse dansers (financieel) te ondersteunen en hen een podium te geven. Het Balletgala is een van de middelen om fondsen te werven.