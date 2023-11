Beatrix geniet van optreden ‘schattige’ schoolklas en Tania Kross

Prinses Beatrix heeft dinsdag genoten van een optreden van een basisschoolklas met het zangkoor van Tania Kross. De prinses vond het optreden “schattig”, “mooi” en “ontzettend leuk”, benoemde ze bij het landhuis Savonet in het Christoffelpark. De prinses is maandag op Curaçao aangekomen en blijft tot en met woensdag. Beatrix vliegt donderdagochtend door naar Aruba.

De prinses begon de dag met een les natuureducatie van een basisschoolklas. Beatrix keek glimlachend toe tijdens de les, waarbij werd verteld hoe kinderen met de natuur om moeten gaan, en lachte toen een van de docenten voor haar voeten op de grond viel om het verhaal te illustreren. Na de les zongen de kinderen en de vrouwen uit het zangkoor Curaçaose kinderliedjes.

Na afloop ging de groep naar buiten, waar een groepsfoto werd gemaakt. De prinses paste op dat zij niet voor de kinderen stond en nam naast de klas plaats, waarbij zij een aai over het hoofd van een meisje gaf. “Jullie hebben zo mooi gezongen”, zei de prinses tegen de kinderen.

Ook bij het laatste bezoek van prinses Beatrix aan het eiland in 2021 werd aan kinderen lesgegeven over de natuur. Toen was de prinses bij een les natuurbehoud met kinderen uit een groep 8-klas, met wie ze samen de flamingo Oscar uitzette.