Beatrix heeft ‘altijd hoop’ voor terugkeer naar Cariben

Prinses Beatrix hoopt dat haar bezoek aan Curaçao en Aruba niet de laatste was aan het Caribische deel van Nederland. Ze hoopt de eilanden snel nog eens terug te zien, zei ze vrijdag bij de afsluiting van haar reis.

“Het is altijd fijn hier. Als ik hier ben, ben ik meteen helemaal gelukkig”, sprak de 85-jarige prinses bij een ontmoeting met de pers. Ze vindt het “altijd enorm inspirerend” om alle mooie dingen en de enthousiaste inwoners van de eilanden te zien. Volgens haar werken zij “keihard om het hier mooi en goed te houden”.

Beatrix ziet een terugkeer, ondanks haar inmiddels hoge leeftijd, dan ook wel zitten. “Ja, dat blijft altijd wel een beetje een hoop.”

De prinses werd ook gevraagd welke herinneringen ze meenam voor haar kleinkinderen. Een moeilijke vraag, zo stelde Beatrix. De prinses wist namelijk niet of ze iedereen snel zou zien. “Ze zitten allemaal in het buitenland of op universiteiten en scholen. Maar als ik het ga delen, heb ik een heleboel mooie verhalen voor iedereen die wil luisteren.”