Beatrix heropent gerestaureerde molen De Wachter in Zuidlaren

Prinses Beatrix heropent zaterdagmiddag 11 april molen De Wachter in Zuidlaren. De koren- en oliemolen is na renovatiewerkzaamheden weer toegankelijk voor het publiek en maakt deel uit van het gelijknamige museum met stoommachines en oude ambachten, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Na de openingshandeling krijgt de prinses een rondleiding door de bakkerij en horeca van de molen. In de ‘machinekamer’ krijgt ze een toelichting op de opgestelde stoommachines. Ook gaat prinses Beatrix in gesprek met vrijwilligers.

Molen De Wachter bestaat dit jaar 175 jaar. Het jubileum wordt later dit jaar gevierd met een expositie over de koren- en oliemolen. Prinses Beatrix is beschermvrouwe van De Hollandsche Molen, de vereniging die zich inzet voor het behoud van molens in Nederland.