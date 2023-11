Beatrix hoopt liefde voor Cariben terug te zien bij Amalia

Prinses Beatrix zou het leuk vinden op termijn de liefde die zij heeft voor het Caribisch deel van Nederland terug te zien bij haar kleindochter prinses Amalia. “Ik hoop dat ze net zoveel van de Antillen gaat houden als ik”, zei de prinses aan het slot van haar reis naar Curaçao en Aruba.

De 85-jarige Beatrix kreeg eerder dit jaar veel te horen over de reis die Amalia met koning Willem-Alexander en koningin Máxima maakte naar de Cariben. “Ik heb veel foto’s gezien”, sprak de prinses bij een persgesprek. “En veel gehoord over wat er is gebeurd, hoe enthousiast ze waren en hoe fantastisch leuk de ontvangsten waren.”

Volgens Beatrix was het wel duidelijk dat Amalia “een goede tijd heeft gehad”. Dat is heel belangrijk, stipte de prinses aan, want zo kan haar kleindochter een gevoel en band met de eilanden opbouwen. “Ik hoop dat ze dat doet”, zei Beatrix, die er echter alle vertrouwen in heeft. “Ze moet er wel hart voor hebben, maar dat is heel makkelijk hier.”

Amalia vertelde zelf aan het einde van haar reis dat Beatrix destijds best een beetje “jaloers” was op haar Cariben-reis. Ook viel het haar op hoe geliefd de prinses is bij de eilandbewoners. “Het was heel verrassend hoe op elk eiland wel iemand naar me toe kwam die zei: zou u de groeten kunnen uitbrengen aan uw grootmoeder?”, sprak Amalia in februari.