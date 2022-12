Beatrix in februari bij herdenking Watersnoodramp in Oude-Tonge

Prinses Beatrix is op 1 februari 2023 aanwezig bij de herdenking van de Watersnoodramp in Oude-Tonge. Dat maakt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) vrijdagochtend bekend. In 2023 is het zeventig jaar geleden dat Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant door de ramp werden getroffen.

In Oude-Tonge, een dorp op Goeree-Overflakkee, vielen in 1953 de meeste dodelijke slachtoffers. Beatrix zal in de ochtend een herdenkingsdienst in de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart Kerk bijwonen. Ook is zij aanwezig bij de kransleggingen op de begraafplaats aan de Heerendijk in Oude-Tonge, waar 305 slachtoffers liggen begraven. Beatrix spreekt eveneens met enkele overlevenden.

In Nederland kwamen 1836 mensen om toen op 1 februari 1953 delen van Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant overstroomden. Elk jaar worden op verschillende locaties de slachtoffers van de ramp herdacht.