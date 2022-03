Beatrix in haar element bij opening nieuwe vleugel Singer Laren

Prinses Beatrix heeft dinsdagmiddag de nieuwe Nardinc-zalen van museum Singer Laren geopend. Daarin is de privéverzameling van Jaap en Els Blokker ondergebracht die Els Blokker in 2018 aan het museum heeft geschonken. “Voor u staat een gelukkig mens. Onze collectie heeft zijn thuis gevonden”, zei Blokker voorafgaand aan de openingshandeling door Beatrix.

De prinses, die arriveerde in haar splinternieuwe Audi 8-hofauto, was in haar element in Laren. Ze werd in de theaterzaal van Singer met een staande ovatie ontvangen. Even werden pandemie en oorlogsgeweld vergeten. “We willen de schoonheid van de kunst stellen tegenover de lelijkheid van Poetin”, aldus algemeen directeur Evert van Os.

Om de omvangrijke collectie met belangrijke werken van Nederlandse modernistische schilders onder te brengen, is het museum uitgebreid. “Op tijd en binnen het budget”, meldde een trotse Van Os. Els Blokker, die met haar in 2011 overleden echtgenoot begin jaren tachtig in Laren kwam wonen, gaf ook daarvoor een belangrijke financiële bijdrage. Ze ontving als ‘beloning’ voor dat mecenaat vorig jaar uit handen van prinses Beatrix een Zilveren Anjer.

Landgoed

“Ik hoop dat van bovenaf Jaap goedkeurend op ons neerkijkt”, betrok ze ook haar man bij de opening van de nieuwe vleugel. Die mocht nadrukkelijk niet naar het echtpaar worden vernoemd. Daarom is uiteindelijk gekozen voor Nardinc, naar het vroegere landgoed Nardinclant van het in Nederland door de Blokker-winkels bekende echtpaar.

Prinses Beatrix opende door het naar beneden trekken van een lint de nieuwe museumvleugel en maakte daarna samen met Els Blokker een rondgang langs de tentoongestelde werken. Dat ging in een hoger tempo dan Beatrix lief zal zijn geweest, en bovendien voor het eerst weer onder overweldigende mediabelangstelling. De kans bestaat dan ook dat ze op een rustiger moment terug zal komen, om alles goed te kunnen bekijken.