Beatrix in november naar Bonaire en Sint Eustatius

Prinses Beatrix gaat volgende maand weer op reis naar het Caribisch gebied. De prinses brengt van dinsdag 18 tot zaterdag 22 november een bezoek aan Bonaire en Sint Eustatius, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bekend.

Het bezoek staat volgens de RVD in het teken van het werk van Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) en sociaal-maatschappelijke initiatieven op de eilanden. De 87-jarige prinses is beschermvrouwe van DCNA.

Vorig jaar ging het bezoek van Beatrix voor DCNA naar Sint Maarten en Saba. Eerder ging ze ook naar Curaçao en Aruba. Beatrix noemde haar bezoek vorig jaar destijds “fantastisch” en zei dat het “altijd vrolijk en gezellig” was op de eilanden.