Beatrix keert na zes jaar terug naar Aruba voor tweede deel reis

Prinses Beatrix keert donderdag na ruim zes jaar terug naar Aruba. De prinses vliegt in de ochtend, lokale tijd, van Curaçao naar Aruba. Daar gaat het tweede deel van de reis van start met een bezoek aan een speeltuin, de lokale kindertelefoon en de mangrovebossen van het Spaans Lagoen. Prinses Beatrix kwam maandag aan op Curaçao, waar zij ook de dinsdag en woensdag doorbracht. De prinses sluit haar bezoek aan Aruba vrijdag af.

De prinses krijgt bij het bezoek aan de speeltuin meer te horen over het werk van Jantje Beton, de organisatie waar de prinses beschermvrouwe van is. De stichting zet zich ook in om speeltuinen te realiseren in het Caribisch deel van Nederland, zo ook op Aruba. Daarna bezoekt Beatrix de Arubaanse kindertelefoon, die komend jaar 25 jaar bestaat. Daarna maakt de prinses een wandeling door het Spaans Lagoen, een natuurgebied met mangrovebossen. Hier hoort de prinses meer over het belang van deze bossen en de koraalriffen voor natuurherstel en biodiversiteit.

Het bezoek staat in het teken van onder meer het werk van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) om de natuur op de eilanden te beschermen. Beatrix is beschermvrouwe van de DCNA en bezocht ook de afgelopen jaren het Caribisch deel van Nederland om het werk van de organisatie te volgen.

Beatrix was in april 2017 voor het laatst op Aruba. De prinses is niet vergeten op het eiland. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia bezochten het eiland in januari dit jaar, waarbij de Arubaanse minister-president Evelyn Wever-Croes nog vroeg hoe het met de prinses ging. “Het gaat goed met haar”, antwoordde de koning toen.