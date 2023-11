Beatrix kijkt goed terug op eilandenbezoek: altijd fijn hier

Prinses Beatrix kijkt erg positief terug op haar bezoek aan Curaçao en Aruba deze week. Dat liet de 85-jarige prinses vrijdagavond lokale tijd weten bij een ontmoeting met de pers. Dat gesprek werd gehouden op de Universiteit van Aruba, waar het laatste onderdeel van haar bezoek plaatsvond. “Het is altijd fijn hier”, zei de prinses.

Prinses Beatrix is beschermvrouwe van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA). Mede daarom bezocht de prinses de afgelopen jaren het Caribisch deel van Nederland. De prinses liet vrijdag weten het “fijn” te vinden om beschermvrouwe van een organisatie te zijn “die het zo goed doet”. Ze dragen hun boodschap goed uit, vindt ze. “Daar mag ik dan even aan meedoen”, lachte ze.

De DCNA zet zich in om de natuur op de eilanden te beschermen. De prinses ziet de laatste jaren “veel meer bewustwording” voor het werk van de organisatie, liet ze vrijdag weten. “Mensen weten wat het werk is, wat het betekent, vinden het ook belangrijk. Het krijgt ook ruimte en begrip, wat heel belangrijk is. En ze doen ontzettend veel goed en dat inspireert ook. Het inspireert mij ook.”

Prinses Beatrix arriveerde maandagmiddag lokale tijd op Curaçao, waar het programma dinsdag officieel van start ging. Ook de woensdag bracht de prinses op het eiland door. Op donderdagochtend lokale tijd vloog ze naar Aruba, waar ze ook de vrijdag doorbrengt. De prinses vliegt zaterdag weer naar Nederland.