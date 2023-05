Beatrix krijgt zonnebloem bij viering jubileum Van Gogh Museum

Prinses Beatrix is op 2 juni aanwezig bij de viering van het 50-jarig jubileum van het Van Gogh Museum in Amsterdam. De prinses ontvangt op deze feestelijke dag uit handen van de museumdirecteur een zonnebloem, net zoals haar moeder koningin Juliana ontving toen zij vijftig jaar geleden bij de opening was.

Beatrix krijgt daarnaast een rondleiding langs de hoogtepunten van de tentoonstelling Van Gogh in Auvers – Zijn laatste maanden. In deze tentoonstelling worden ruim vijftig schilderijen en dertig tekeningen en schetsen van Van Gogh getoond, die nog nooit eerder samen te zien waren, met bruiklenen uit privécollecties en musea wereldwijd.

Tijdens de rondleiding spreekt de prinses kort met drie oud-directeuren van het Van Gogh Museum: Ronald de Leeuw, John Leighton en Axel Rüger. Na afloop spreekt de prinses met familieleden van Van Gogh en enkele winnaars van de inspiratiewedstrijd in het kader van het 50-jarig jubileum.

Ook vindt er die dag een concert plaats van leden van het Koninklijk Concertgebouworkest en wordt er een film vertoond over vijftig jaar Van Gogh Museum.