Beatrix met pols in het gips bij Prins Friso Ingenieursprijs

Prinses Beatrix is woensdagavond met haar pols in het gips aangekomen bij het Auditorium van Boskalis in Papendrecht voor de Prins Friso Ingenieursprijs. Het is het eerste openbare bezoek van de 85-jarige prinses sinds zij in februari haar pols brak op wintersportvakantie in Oostenrijk.

Beatrix stapte alleen uit de auto. Eigenlijk zou ze vergezeld worden door prinses Mabel, maar zij werd verhinderd. In plaats daarvan vertegenwoordigde Mabels moeder de prinses, liet het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) eerder al desgevraagd weten.

De Prins Friso Ingenieursprijs wordt voor de negende maal uitgereikt. Met de prijs wil KIVI ingenieurs en hun werk zichtbaar maken. Wijlen prins Friso, de naamdrager van de prijs, was ingenieur werktuigbouwkunde en lucht- en ruimtevaarttechniek. Ook was hij lid van KIVI. De prins overleed in 2013, door de gevolgen van de complicaties na zijn ski-ongeluk in het Oostenrijkse Lech waar hij hersenbeschadiging opliep.