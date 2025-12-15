Beatrix naar opening jubileumeditie Holland Dance Festival

Prinses Beatrix, prins Constantijn en prinses Laurentien zijn op 4 februari bij de opening van de twintigste editie van het Holland Dance Festival, maakt de Rijksvoorlichtingsdienst maandag bekend. Het Nederlands Dans Theater verzorgt in Amare in Den Haag de openingsvoorstelling.

“Wij zijn ontzettend blij dat prinses Beatrix, prins Constantijn en prinses Laurentien bij de 20e jubileumeditie aanwezig zijn”, aldus artistiek directeur Samuel Wuersten van het Holland Dance Festival. “En ook prinses Beatrix zelf heeft een jubileum met ons te vieren, maar liefst tien edities mochten wij haar verwelkomen bij onze internationale dansbiënnale. Met haar scherpe belangstelling en oprechte betrokkenheid kunnen we ons geen betere ambassadeur voor de dans wensen.”

Op 4 februari wordt ook voor de elfde keer de prestigieuze Jiří Kylián Ring uitgereikt. Die onderscheiding is bedoeld voor personen die een belangrijke en inspirerende bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de dans in Nederland.

De jubileumeditie van het Holland Dance Festival vindt plaats in vijf steden: Den Haag, Delft, Rotterdam, Utrecht en Tilburg. Van 4 tot en met 21 februari staan die steden in het teken van dans.