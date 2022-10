Beatrix neemt de tijd voor reis door leven van haar moeder

Prinses Beatrix heeft donderdagavond als een van de eersten een kijkje genomen bij de tentoonstelling over het leven van haar moeder Juliana. Na de officiële opening kreeg de prinses een rondleiding door de expositie in De Nieuwe Kerk Amsterdam en nam ze uitgebreid de tijd om de – voor haar ook vaak bekende – objecten te bekijken. Meermaals gaf ze aan het allemaal mooi en bijzonder te vinden.

Beatrix werd rondgeleid door Annabelle Birnie, de directeur van De Nieuwe Kerk. De prinses kreeg uitleg over de expositie van ruim vierhonderd objecten en ze vermaakte zich zichtbaar bij het zien van onder meer de kleding, auto’s en andere persoonlijke voorwerpen van Juliana.

De prinses zag onder meer een oud schilderij dat ooit is gemaakt door een familielid van acteur Jeroen Krabbé. Hij was ook in de kerk om Beatrix wat te vertellen over het doek. De prinses vroeg hem onder meer wanneer het werk was gemaakt.

Mooie bloemen

Ook zag ze een volledig gedekte dinertafel voor een staatsdiner. Daar vielen haar de mooie bloemen op, zei ze glimlachend. Ook nam de prinses samen met oud-nieuwslezer Noraly Beyer een kijkje bij de onafhankelijkheidsverklaring van Suriname die in 1975 werd ondertekend door onder anderen Juliana.

De tentoonstelling De eeuw van Juliana, een koningin en haar idealen is vanaf zaterdag tot en met 10 april volgend jaar geopend voor het publiek. De expositie is opgezet omdat het volgend jaar 75 jaar geleden is dat Juliana werd ingehuldigd als koningin. Dat gebeurde op 6 september 1948 in De Nieuwe Kerk. Ze bleef tot en met 1980 koningin en overleed in 2004 op 94-jarige leeftijd.