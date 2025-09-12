Beatrix opent herstelde korenmolen in Groesbeek

Prinses Beatrix heeft vrijdag in Groesbeek De Zuidmolen heropend. Voor de komst van de prinses was voor de gerestaureerde korenmolen een rode loper uitgerold. Prinses Beatrix is beschermvrouwe van Vereniging De Hollandsche Molen.

De Zuidmolen is na enkele jaren van restauratie weer in gebruik genomen. Na de officiële opening bekeek de prinses een fotowand over de geschiedenis van de molen. Ook sprak ze met vrijwilligers en betrokkenen.

De Zuidmolen is in 1857 gebouwd en deed tijdens de Tweede Wereldoorlog vanwege het uitzicht dienst als uitkijkpost voor Canadese en Britse geallieerden om Duitse troepenbewegingen waar te nemen. Bij restauraties in de jaren 80 is de molen voorzien van vier Ten Have-kleppen, houten panelen op de wieken die de wind vangen. De Zuidmolen is de enige molen in Nederland met dit systeem.