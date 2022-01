Beatrix opent Jaar van de Molenaar op de Zaanse Schans

Prinses Beatrix heeft zaterdag het Jaar van de Molenaar op een alternatieve locatie geopend. Eigenlijk zou dat gebeuren in het Zaans Museum in Zaandam, maar vanwege de coronamaatregelen was het nu bij een molen op de Zaanse Schans.

Het Jaar van de Molenaar zou eigenlijk tijdens de jubileumviering van het Gilde van Vrijwillige Molenaars worden geopend, maar die viering gaat vanwege de coronamaatregelen ook niet door. Het Gilde bestaat dit jaar vijftig jaar.

Verschillende molenaars en een oprichter van het Gilde vertelden Beatrix over hun werk. Ook sprak de prinses met molenaars over hun ervaringen en het belang van de opleidingen voor de beroepsgroep.

In Zaandam werd in 1972 het eerste molenaarsexamen afgenomen. In totaal zijn er in Nederland zo ’n 1600 molenaars actief om de 1100 molens in Nederland regelmatig te laten draaien of malen. Het Gilde leidt die mensen op.