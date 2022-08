Beatrix opent jubileumexpositie Haagse galerie

Prinses Beatrix opent op 1 oktober in Den Haag de jubileumexpositie van de kunstenaarsvereniging en galerie Pulchri Studio. De prinses, die ook beschermvrouw is van de Haagse galerie, neemt tijdens de opening het eerste exemplaar van het jubileumboek in ontvangst waarmee Pulchri Studio zijn 175 jarig bestaan viert.

De tentoonstelling laat de verscheidenheid van de kunstenaarsvereniging door de jaren heen zien. Er is bijvoorbeeld werk te zien van kunstenaars uit de tijd van de Haagse School, maar ook een tentoonstelling over zelfportretten. Daarnaast is er een zaal ingericht met nieuwe media en is er een tentoonstelling gewijd aan jonge, vrouwelijke kunstenaars.

Beatrix, zelf een groot liefhebber van beeldende kunst, is sinds 1997 beschermvrouwe van de vereniging aan het Lange Voorhout in Den Haag. Daarvoor was haar grootmoeder, koningin Wilhelmina dat ook, al zegde zij in 1946 haar beschermvrouwschap op nadat de eigenaar van Pulchri Studio een gedwongen samenwerking met de Duitse bezetter was aangegaan.

De jubileumexpositie is van 2 tot en met 23 oktober te bezichtigen.