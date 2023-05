Beatrix opent Molendagen bij De Roos in Delft

Prinses Beatrix heeft vrijdagmiddag de Nationale Molendagen 2023 geopend. De 85-jarige prinses deed dat in molen De Roos in Delft. In De Roos sprak de prinses met de molenaar en nam ze onder meer een kijkje in de tuin van de molen.

In de molen nam Beatrix het jubileumboek Van werktuig tot wereldmerk – 100 jaar molenbehoud in ontvangst. Aansluitend bekeek ze foto’s van molens die in de molenaarswoning tentoongesteld werden. De molenaar vertelde de prinses over de exploitatie van molen De Roos. In de tuin van de korenmolen ging de prinses vervolgens in gesprek met vrijwilligers die de tuin onderhouden.

Het is dit jaar de vijftigste keer dat de Nationale Molendag wordt georganiseerd door De Hollandsche Molen, een organisatie die zich inzet voor het behoud van monumentale molens in Nederland en dit jaar ook haar 100-jarig bestaan viert. Prinses Beatrix is beschermvrouwe van De Hollandsche Molen.

Tijdens de Nationale Molendagen kunnen mensen molens in hun omgeving bezoeken.