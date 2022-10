Beatrix opent tentoonstelling over leven van moeder Juliana

Prinses Beatrix opent donderdagavond een tentoonstelling over het leven van haar moeder Juliana in De Nieuwe Kerk Amsterdam. De expositie draagt de titel De eeuw van Juliana – een koningin en haar idealen. De tentoonstelling is opgezet omdat het volgend jaar 75 jaar geleden is dat Juliana werd ingehuldigd als koningin van Nederland.

Marlies Kleiterp, hoofd tentoonstellingen bij De Nieuwe Kerk, noemt het “super bijzonder” dat Beatrix de tentoonstelling over Juliana opent. “Dat geeft voor ons aan dat zij het een goed idee vindt dat wij de tentoonstelling maken en dat ze nieuwsgierig is. Het geeft ook aan dat de tijd rijp was voor deze expositie.” Tegelijkertijd vindt Kleiterp het ook “spannend” dat Beatrix een bezoek brengt. “Wij proberen alles zo neutraal mogelijk te presenteren, maar zij kent haar eigen moeder uiteraard als geen ander.” Ook uitspraken die Beatrix en Willem-Alexander over hun (groot)moeder deden, net als uitspraken van andere leden van het Koninklijk Huis, zijn onderdeel van de tentoonstelling.

De expositie over Juliana bestaat uit ruim vierhonderd projecten die het leven van de vorstin symboliseren. Daarbij gaat het om persoonlijke bezittingen zoals kleding, beeldende kunst, historische documenten, servies, fotografie en filmfragmenten.

Juliana, de moeder van prinses Beatrix, was van 1948 tot 1980 koningin. In 2004 overleed ze op 94-jarige leeftijd aan de gevolgen van een longontsteking.