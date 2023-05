Beatrix reikt Jantje Beton Prijs uit aan Gouda

Prinses Beatrix heeft maandagmiddag de Jantje Beton Prijs uitgereikt aan Gouda. De stad is daarmee de meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Het was de tweede keer dat de Jantje Beton Prijs werd uitgereikt.

In het gemeentehuis van Leiden woonde de 85-jarige prinses het plenaire programma bij, waarna ze samen met één van de leden van de kinderjury de Jantje Beton Prijs uitreikte. De prinses is beschermvrouwe van Jantje Beton. De stichting zet zich sinds 1968 in voor meer en uitdagender speelruimte en meer speelkansen. Het organiseert onder meer de landelijke Buitenspeeldag.

Sinds 2021 wordt de prijs iedere twee jaar uitgereikt aan een gemeente die probeert om kinderen en jongeren zoveel mogelijk buiten te laten spelen. Een vakjury en een kinderjury bepaalden eerder dat Gouda, Nijmegen en Rijswijk dit jaar de kanshebbers waren. Leiden won de eerste editie en was daarom dit jaar gastgemeente.