Beatrix reikt Zilveren Anjers uit in Koninklijk Paleis Amsterdam

Prinses Beatrix heeft vrijdag de Zilveren Anjers uitgereikt in het Koninklijk Paleis Amsterdam. De prijzen van het Prins Bernhard Cultuurfonds gingen dit keer naar Trudy van Riemsdijk-Zandee en Willem van Riemsdijk, Wesley Sekewael en Eef Arnolds. De Zilveren Anjers worden sinds 1950 jaarlijks uitgereikt aan personen die zich vrijwillig hebben ingezet voor de cultuur of natuur in Nederland.

Het echtpaar Van Riemsdijk heeft onder meer het Doktershûs in Stiens gerestaureerd en een naburig pakhuis omgetoverd tot een concertzaal waar jong talent een podium krijgt. Sekewael kreeg de prijs omdat hij zich al ruim vijftien jaar inzet voor het Vlissingse industriële erfgoed en dat van de voormalige scheepswerf de Schelde in Vlissingen.

Een Zilveren Anjer ging naar bioloog Arnolds omdat hij veel heeft betekend voor de natuur dankzij onder meer onderzoek en inbreng bij het maken van atlassen over de Drentse flora en paddenstoelen. Ook creëerde hij zijn eigen biodiverse natuurgebied naast zijn huis.

Prins Bernhard reikte de onderscheidingen tot zijn overlijden in 2004 altijd uit. Vanaf 2005 heeft prinses Beatrix deze taak overgenomen.