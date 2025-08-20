Beatrix woont concert European Union Youth Orchestra bij

Prinses Beatrix heeft woensdagavond in het Concertgebouw in Amsterdam een concert bijgewoond van het European Union Youth Orchestra. Dat heeft een woordvoerder van het orkest gemeld. Het is de dertigste keer dat het orkest met leden uit de hele Europese Unie in Amsterdam optreedt.

Prinses Beatrix is beschermvrouwe van het 111-koppige orkest. Violist Alina Ibragimova soleerde met Tsjaikovski’s Vioolconcert. Daarna speelde het orkest De Vuurvogel van Stravinsky, een muziekstuk over de strijd tussen goed en kwaad.

Het European Union Youth Orchestra (EUYO) is het jeugdorkest van de Europese Unie. Het orkest is in 1976 opgericht ter bevordering van culturele samenwerking, eenheid en vriendschap onder Europese jongeren. Het biedt jonge getalenteerde musici de kans internationale ervaring op te doen in samenwerking met beroemde dirigenten en solisten.