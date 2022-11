Beatrix woont jubileumviering Genootschap Nederland-Aruba bij

Prinses Beatrix heeft zaterdag de viering van het 25-jarig bestaan van het Genootschap Nederland-Aruba bijgewoond. In Theater Diligentia in Den Haag waren er onder meer toespraken en sprak de prinses met betrokkenen bij het genootschap, dat zich inzet voor de versterking van de banden tussen Nederland en Aruba.

Beatrix luisterde naar toespraken van antropoloog Francio Guadeloupe en historicus Gert Oostindie. Eerstgenoemde sprak over “de schoonheid en tragiek van de Nederlandse Cariben” en Oostindie vertelde over het “ongemak in de koninkrijksrelaties”. Gitarist Jean-Jacques Rojer verzorgde een optreden.

Ook droeg schrijver Frida Winklaar Domacassé een aantal gedichten voor. Verder sprak rector magnificus Viola Heutger van de Universiteit van Aruba over de toekomst van het hoger onderwijs op het eiland. Na afloop sprak Beatrix met betrokkenen bij het Genootschap Nederland-Aruba.