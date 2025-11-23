Beatrix zet bedreigde leguaan uit op Sint-Eustatius

Prinses Beatrix heeft op Sint-Eustatius geholpen een Antilliaanse leguaan uit te zetten. Het dier werd uitgezet als onderdeel van een fokprogramma om de bedreigde inheemse diersoort te redden, deelt het koninklijk huis zondag op Instagram. Daarnaast zijn foto’s te zien van Beatrix die de leguaan bekijkt, terwijl een verzorger het dier vasthoudt.

Verder deelt het koningshuis onder meer een foto van Beatrix die de kwekerij Reforestatia bezoekt, waar inheemse planten worden gekweekt. Ook werd de prinses bij het Government Guest House in Oranjestad ontvangen met een openingsdans en plantte ze een boom met de Sint-Eustatius National Parks Foundation en leden van de gemeenschap.

Beatrix was vrijdag op Sint-Eustatius voor een bezoek in het teken van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA). Daarvoor was ze een aantal dagen op Bonaire.