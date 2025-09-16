Beatrix zwaait naar kleindochters vanachter raam Raad van State

Prinses Beatrix was dinsdag getuige van de eerste Prinsjesdag van haar kleindochter prinses Ariane. De 87-jarige prinses zat voor het raam van de Raad van State aan de Kneuterdijk om te zwaaien naar de koetsen met daarin koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane.

Prinses Alexia, prinses Ariane, prins Constantijn en prinses Laurentien kwamen eerst voorbij in de gala-glasberline. Daarna volgden het koningspaar en prinses Amalia in de glazen koets. Vorig jaar zwaaide Beatrix ook vanaf die plek.

Prinses Beatrix bevindt zich vrijwel altijd ergens langs de route sinds Willem-Alexander koning is. Alleen tijdens Willem-Alexanders eerste Prinsjesdag in 2013 was zij afwezig. In 2020 en 2021 vond geen koninklijke stoet plaats vanwege de toen geldende coronamaatregelen.