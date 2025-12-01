Bedreiger ex-vriendin Marius Borg Høiby bekent schuld

Een man die wordt beschuldigd van het bedreigen van influencer Nora Haukland, de ex-vriendin van Marius Borg Høiby, heeft maandag in de rechtbank schuld bekend. Dat melden Noorse media. Høiby is de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit.

De 27-jarige man wordt ervan verdacht dat hij had gedreigd een huurmoordenaar op Haukland af te sturen als zij haar aanklacht tegen Høiby niet zou intrekken. Ook zou hij een andere man hebben gevraagd de vrouw te ontvoeren of te doden als zij hem geen 1 miljoen kroon (bijna 85.000 euro) zou betalen.

Volgens de officier van justitie zijn er geen aanwijzingen dat de man de handelingen daadwerkelijk wilde uitvoeren. Haukland getuigt dinsdag in de rechtbank.

Beschuldigingen

De influencer kwam vorig jaar groot in het nieuws toen zij haar ex-partner Høiby beschuldigde van mishandeling. Ze had tussen 2022 en 2023 een jaar lang een relatie met Høiby.

Høiby wordt inmiddels verdacht van 32 strafbare feiten, waaronder vier verkrachtingen. Zijn proces begint in februari.