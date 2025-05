Bekerwinnaar Benzema krijgt prijs uitgereikt door Bin Salman

Aanvoerder Karim Benzema van de Saudische topclub Al-Ittihad kreeg na de bekerwinst vrijdagavond de trofee uitgereikt door kroonprins Mohammed bin Salman. Op foto’s die zijn ploeg op X deelt, is te zien dat de 39-jarige royal Benzema zowel de beker als een miniatuurversie ervan overhandigt.

Die kregen ook zijn teamgenoten, onder wie Oranje-international Steven Bergwijn die sinds vorig jaar ook in Saudi-Arabië voetbalt.

Bin Salman, de facto leider van het land, investeert fors in onder meer sport sinds de lancering van het ontwikkelplan Vision 2030 in 2016. Daarmee wil hij het land in de toekomst minder afhankelijk maken van de inkomsten uit de olieverkoop.