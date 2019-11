Astrid zet schoffel in de grond voor nieuw gebouw in China

Prinses Astrid heeft woensdag de bouw van een nieuw gebouw van de Belgische chemiereus Solvay in Shanghai afgetrapt. De zus van de Belgische koning Filip deed dit door de eerste schoffel in de grond te steken, meldt Belga.

Samen met de Brusselse minister Pascal Smet plaatste ze de schep voor het vierde onderzoekscentrum van Solvay in Shanghai. Het Belgische bedrijf, dat in tientallen landen is gevestigd, kwam meer dan veertig jaar geleden ook naar China.

Astrid, die maandag arriveerde in China, is als vertegenwoordiger van de koning naar China afgereisd voor de grootste Belgische economische missie uit de geschiedenis. Aan het handelsbezoek doen meer dan zeshonderd bedrijven en instellingen mee, uit alle delen van België. De prinses wordt vergezeld door haar oudste dochter Maria Laura en staat aan het hoofd van een delegatie van 632 deelnemers.