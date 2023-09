Atlete Thiam krijgt hoogste Belgische onderscheiding van koning

De Belgische atlete Nafissatou Thiam is geëerd met de Leopoldsorde, de oudste en belangrijkste ridderorde van België. De 29-jarige meerkampster ontving van de Belgische koning Filip het ereteken van de grootofficier van de Leopoldsorde. Het Belgische hof deelde op sociale media enkele beelden van de ontmoeting.

Thiam kreeg het ereteken als erkenning voor haar “vele indrukwekkende sportprestaties in de vijf- en zevenkamp”. “Met haar prestaties en records is ze een van de meest gelauwerde atleten van de Belgische sportgeschiedenis”, aldus het Belgische hof.

Thiam geldt al jaren als een zeer succesvol atlete. Haar eerste wereldtitel op de zevenkamp won ze in 2017, vijf jaar later werd ze opnieuw wereldkampioen. Ze werd ook twee keer olympisch kampioen op de zevenkamp, in 2016 en 2021.