De Belgische prinses Elisabeth kan vanaf vrijdag, als ze 18 jaar wordt, in theorie koningin worden. Een overgrote meerderheid van onze zuiderburen gelooft dat ze dat wel kan. Negen op de tien Belgen hebben minstens evenveel vertrouwen – of zelfs meer – in haar als in haar vader koning Filip. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van een enquête onder ruim 1800 landgenoten.

Hoewel het vertrouwen groot is, staat het Belgische koningshuis wel ter discussie. Slechts 55 procent van de Belgen vindt dat de monarchie moet blijven voortbestaan. Dat zijn vooral ouderen, blijkt uit het onderzoek. Hoe jonger de ondervraagden, hoe dunner de aanhang wordt. Ook is er een verschil tussen Vlaanderen en Wallonië. In het noorden is 49 procent voorstander van het koningshuis, terwijl in het zuiden nog 62 procent voor is.

Prinses Elisabeth heeft vanaf vrijdag ook recht op een dotatie. Eerder werd al bekend dat koning Filip en koningin Mathilde daar voorlopig van afzien. Het Belgische volk is het daarmee eens. Bijna zeven op de tien vinden dat ze nog geen loon nodig heeft zolang ze studeert.