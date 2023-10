Belgisch hof bedankt afzwaaiende voetballer Eden Hazard

Het Belgische koningshuis heeft stilgestaan bij het afscheid van voetballer Eden Hazard. De Belgische voetballer maakte dinsdag bekend dat hij een punt achter zijn carrière zet.

Op Instagram Stories deelde het Belgische hof een foto van de voetballer. “Bedankt kapitein!” staat er zowel in het Nederlands als in het Frans bij. Op de foto geeft Hazard koning Filip een dikke knipoog. De voetballer blikte later in een verjaardagsvideo van de Rode Duivels voor de koning terug op die knipoog aan Filip. “Volgende keer geef ik hem een kus. Nog beter!” grapte hij destijds.

De 32-jarige middenvelder kwam 126 keer uit voor het Belgische nationale team de Rode Duivels. Tijdens zijn loopbaan speelde Hazard voor clubs als Lille, Chelsea en Real Madrid. De voetballer zat zonder club nadat zijn contract bij Real Madrid juni dit jaar in onderling overleg was ontbonden.