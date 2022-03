Belgisch hof maakt Koninklijke Serres klaar voor bezoekers

De groendienst van het Belgische hof is druk bezig om de tuinen van de Koninklijke Serres in Laken voor te bereiden op de aankomende openstelling voor bezoekers, volgende maand. De voorbereidingen zijn momenteel in volle gang.

Er worden bomen gesnoeid, gras gezaaid en allerlei bloemen en planten geplant. “We hebben nog heel veel werk. Er is kuiswerk, planten moeten aangebonden worden en planten worden bijgezet. Alle bloemplanten moeten geplaatst worden. Die staan nu nog in de kweekserres. Die worden in de laatste twee weken en tot de laatste dag gezet”, zegt Johan Lauwers, diensthoofd serres, tegen persbureau Belga.

Bezoekers kunnen vanaf 15 april en tot en met 8 mei een kijkje nemen buiten en binnen het complex bij Brussel. De Koninklijke Serres van Laken gaan ieder jaar drie weken open voor het publiek. De serres werden eind 19e eeuw gebouwd in opdracht van koning Leopold II. De gebouwen worden af en toe nog gebruikt door koning Filip voor ontvangsten en recepties.