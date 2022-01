Belgisch koningshuis bedroefd om overlijden oud-burgemeester

Freddy Thielemans, de voormalig burgemeester van Brussel, is zaterdagavond op 77-jarige leeftijd overleden. Zondagavond stond het Belgisch koningshuis op Twitter stil bij zijn dood, die eerder op de dag door huidig burgervader Philippe Close bekend was gemaakt.

“Met grote droefheid hebben we kennisgenomen van het overlijden van Freddy Thielemans”, twittert het hof. “Hij was een man van het volk en prominente figuur van onze hoofdstad, een Brusselaar in hart en nieren. Onze gedachten zijn bij zijn familie en naasten.”

Thielemans was tussen 2001 en 2013 burgemeester van Brussel. In 2014 kreeg hij de titel Officier in het Franse Legioen van Eer, voor zijn betrokkenheid in de Frans-Belgische relaties en voor zijn verdiensten in vrijheid en Europese constructie. In 2016 viel hij thuis van de trap en liep hij een schedelbasisfractuur en een hersenbloeding op. Sindsdien ging zijn gezondheid achteruit.