Belgisch koningshuis houdt opvanglocatie Oekraïners geheim

Het Koninklijk Paleis houdt geheim waar in België de Oekraïense vluchtelingen precies worden opgevangen. Eerder werd al duidelijk dat er een pand in Brussel en een pand in Wallonië beschikbaar worden gesteld, maar de precieze locaties worden niet bekendgemaakt, laat een woordvoerder van het Koninklijk Paleis weten.

Half maart werd bekend dat koning Filip en koningin Mathilde drie Oekraïense gezinnen opvangen in accommodaties van de Koninklijke Schenking. Dat is een openbare instelling en de beheerder van alle koninklijke gronden, kastelen en andere gebouwen. Volgens de woordvoerder gaat het ongeveer om twaalf personen die vanaf “de eerste helft van april” de panden in zouden kunnen. Tot die tijd wordt onder meer het interieur aangepast.

Vanwege de privacy van de Oekraïners blijven de precieze locaties geheim. Het Koninklijk Paleis wil voorkomen dat zij worden opgezocht of dat er bij de woningen wordt aangebeld. Om die reden komt er waarschijnlijk in de toekomst ook weinig tot geen nieuws over de opvang van deze mensen naar buiten.

Vlak na de Belgen kondigden ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Zij hebben Kasteel Het Oude Loo, dat dienst doet als jachtslot, beschikbaar gesteld. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft nog niet bekendgemaakt hoeveel Oekraïners er in het Apeldoornse kasteel terecht kunnen, wanneer zij precies komen en hoe de opvang wordt geregeld.