Belgisch koningspaar brengt bezoek aan Congo

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde beginnen dinsdag aan hun bezoek aan Congo. Het koningspaar zou eigenlijk in maart al naar het Afrikaanse land reizen, maar het bezoek werd in overleg met de Congolese president Félix Tshisekedi uitgesteld vanwege de Russische inval in Oekraïne.

Ook premier Alexander de Croo en de minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès gaan mee op de reis. De delegatie gaat onder meer langs de steden Kinshasa, Lubumbashi en Bukavu.

Vanwege de coronapandemie is het bezoek aan Congo al drie keer uitgesteld. In eerste instantie stond de reis, die in het kader staat van de zestigste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid, gepland voor 2020. In datzelfde jaar bood de Belgische vorst zijn excuses aan voor de wandaden die in de koloniale periode zijn gepleegd onder het bewind van een van zijn voorgangers. Koning Leopold II van België beheerde tussen 1885 en 1908 de privékolonie Congo-Vrijstaat.

De laatste keer dat er een Belgisch koningspaar in Congo was, was in 2010. Toen bezochten koning Albert en koningin Paola het land.