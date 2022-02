Belgisch koningspaar brengt bezoekje aan wereldtentoonstelling

Het Belgische koningspaar brengt hun laatste dag in het Midden-Oosten door met een bezoek aan de wereldtentoonstelling Expo 2022 Dubai. Koning Filip en zijn vrouw koningin Mathilde zijn voor hun eerste buitenlandse reis van 2022 naar Oman en de Verenigde Arabische Emiraten afgereisd voor een officieel bezoek aan beide landen.

Het geboorteland van het stel werd zaterdag “extra in de schijnwerpers geplaatst” vanwege “de Belgische nationale dag op de expo”, zo meldt Belgian Royal Palace, het Twitterkanaal van het Koninklijk Paleis in België. Tijdens de officiële welkomstceremonie dankte de Belgische koning de Emiraten “voor hun gastvrijheid”, ook benadrukte hij in zijn toespraak “de goede banden tussen onze landen”.

Na de ceremonie bracht het paar een bezoek aan het Belgische paviljoen, volgens het Twitterkanaal “een energiepositief gebouw, bekleed met 2500 lokale planten die CO2 opslaan en de binnentemperatuur verlagen”, met als doel duurzaamheid en energie onder de aandacht te brengen. Ook hebben de twee het paviljoen van de VAE aangedaan, waar ze een stukje “geschiedenis van het gastland” meekregen.

De twee hebben vervolgens een ontmoeting gehad met de minister-president van het land, Sjeik Mohammed bin Rasjid Al Maktoem.