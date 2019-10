In België is verslagen gereageerd op het overlijden van paralympisch kampioene Marieke Vervoort. Ook koning Filip en koningin Mathilde zijn bedroefd, zo laten ze via Twitter weten vanuit Japan waar ze zijn voor de inhuldiging van de Japanse keizer Naruhito.

“Marieke ‘Wielemie’ Vervoort was een ijzersterke atlete en grootse dame. Haar overlijden raakt ons diep”, zo hebben Filip en Mathilde laten optekenen door het hof. “Sterkte aan haar familie en vrienden.”

Vervoort overleed op 40-jarige leeftijd na euthanasie. Ze leed aan een progressieve spierziekte. De atlete pakte goud op de Paralympische Spelen in Londen in 2012 op de 100 meter in de klasse T52. Tevens won ze er een zilveren plak en vier jaar later in Rio de Janeiro nog eens zilver en brons.

In 2013 werd Vervoort Grootofficier in de Kroonorde. Ze kreeg het ereteken uit handen van het Belgische vorstenpaar.