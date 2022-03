Belgisch koningspaar geraakt door steun van Belgen aan Oekraïne

Het bezoek aan een noodopvangcentrum voor vluchtelingen uit Oekraïne heeft woensdag diepe indruk gemaakt op koning Filip en koningin Mathilde van België. De koning en koningin laten na afloop in een verklaring weten dat de ontmoetingen met de gevluchte families en vrijwilligers ze heeft geraakt.

“De oorlog in Oekraïne is een humanitaire tragedie op een schaal die Europa sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gekend heeft”, vindt het koningspaar. “De angst van de families die we vandaag hebben ontmoet, is heel tastbaar. Hun verhalen zijn hartverscheurend.”

Filip en Mathilde spraken ook met vrijwilligers op het centrum in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek. “We zijn diep geraakt door de solidariteit van onze medeburgers voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.”

Het koningspaar wenst het Oekraïense volk veel steun. De koning en koningin “hopen dat er zo snel mogelijk een einde komt aan deze oorlog”.