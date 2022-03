Belgisch koningspaar ontvangt medaillewinnaars Olympische Spelen

De Belgische koning Filip en zijn vrouw koningin Mathilde hebben maandagavond de atleten die tijdens de Olympische Winterspelen 2022 een medaille of Olympisch diploma voor België hebben behaald ontvangen op Kasteel te Laken. Het koningspaar feliciteert de sporters met hun “fantastische prestaties”, zo laat het hof op sociale media weten.

Tijdens de Olympische Winterspelen van 2022 in Beijing heeft België twee medailles in de wacht gesleept. Schaatser Bart Swings won een gouden medaille op de massastart, het onderdeel waarop hij vier jaar geleden in Pyeongchang zilver won. Swings’ goud is de eerste gouden medaille op de Winterspelen voor België sinds 1948. Shorttrackster Hanne Desmet won een bronzen medaille voor haar land op de 1000 meter.