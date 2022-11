Belgisch koningspaar ontvangt Zwitserse president

Het staatsbezoek van Zwitserland aan België is donderdag van start gegaan. De Zwitserse bondspresident Ignazio Cassis en zijn vrouw Paola Rodoni Cassis werden ’s ochtends verwelkomd door het Belgische koningspaar. Het is de eerste officiële ontmoeting van Cassis en koning Filip.

Koning Filip en zijn vrouw Mathilde ontvingen het presidentieel paar op het koninklijk paleis in Brussel. Daar stonden militairen klaar voor een ceremonieel welkom, is te zien op beelden van de Belgische koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter. Na de ontvangst is een krans neergelegd op het Graf van de Onbekende Soldaat in Brussel.

Het Zwitserse staatsbezoek aan België duurt tot en met vrijdag. Op de planning staat een ontmoeting met premier Alexander De Croo en de Brusselse burgemeester Philippe Close. Ook bezoekt de Zwitserse president de Luikse Sint-Pauluskathedraal en het Groot Begijnhof in Leuven.