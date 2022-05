Belgisch koningspaar vertrekt naar Griekenland voor staatsbezoek

Koning Filip en koningin Mathilde van België zijn maandagochtend vertrokken naar Griekenland voor een driedaags staatsbezoek. Het koningspaar stapte op de luchthaven van Melsbroek op het vliegtuig.

Filip en Mathilde worden tijdens hun reis vergezeld door onder anderen de minister van Buitenlandse Zaken. Het bezoek aan de regio Athene staat in het teken van energie en archeologie. Het koningspaar heeft allerlei ontmoetingen en culturele activiteiten op het programma staan.

Het is het eerste staatsbezoek van Filip en Mathilde sinds de uitbraak van de coronapandemie. Het is de tweede keer dat België een staatsbezoek brengt aan Griekenland. In 2001 reisden koning Albert en koningin Paola, de ouders van Filip, naar het land.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hadden voor afgelopen december ook een staatsbezoek aan Griekenland op de planning staan. Dat werd echter twee keer uitgesteld; één keer vanwege de coronacrisis en één keer vanwege de situatie in Oekraïne. Het is nog niet duidelijk of en wanneer dat bezoek doorgaat.