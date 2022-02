Belgisch koningspaar volgende maand naar Congo

Koning Filip en koningin Mathilde van België reizen volgende maand naar Congo. Het koningspaar vertrekt op 6 maart samen met onder anderen premier Alexander De Croo en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès.

De exacte plannen en duur van het bezoek zijn nog niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de delegatie onder meer naar de hoofdstad Kinshasa gaat. Volgens Belgische media is het twaalf jaar geleden dat er een Belgisch koningspaar in Congo was. Dat waren toen koning Albert en koningin Paola.

Koning Leopold II van België beheerde tussen 1885 en 1908 de privékolonie Congo-Vrijstaat, waar tal van misstanden werden begaan. Filip bood in 2020 zijn excuses aan voor de wandaden die in de koloniale periode zijn gepleegd.