Belgische koning deelt titels en eretekens uit

Koning Filip van België heeft traditiegetrouw aan de vooravond van de nationale feestdag een reeks adellijke titels en eretekens uitgedeeld. Een van de gelukkigen is oud-journaallezer Martine Tanghe.

De voormalig VRT-presentatrice was tot november 2020 liefst 42 jaar op tv. Ze is nu, net als vijf anderen, benoemd tot Commandeur in de Kroonorde.

Drie personen zijn bevorderd tot Grootofficier in de Leopoldsorde en vijf mannen en vijf vrouwen hebben de titel baron of barones gekregen. Onder hen is danser en choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui, die samenwerkte met wereldsterren als Beyoncé. Volgens de krant La Libre Belgique is hij de eerste Belg van Noord-Afrikaanse afkomst die baron wordt.

België viert vrijdag de nationale feestdag. Filip is dan ook precies tien jaar koning.