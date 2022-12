Belgische koning Filip duikt de journalistiek in

Koning Filip bezocht dinsdag de RTBF voor een ontmoeting met het team dat radio en televisie maakt voor de Franstalige publieke omroep van België. Hij maakte daar onder meer kennis met Tarmac, het digitale platform voor 15- tot 25-jarigen dat zich richt op hiphop- en geekcultuur.

De RTBF is daarnaast een van de partners van de Belgodyssee-wedstrijd, waarbij zeven duo’s van studenten journalistiek twee weken lang werken aan radioreportages en artikelen voor de geschreven pers en online. De winnaars van Belgodyssee werden bekendgemaakt tijdens een prijsuitreiking in het Koninklijk Paleis.

De prijs voor veelbelovende journalisten in spe ging dit jaar naar Fien Engelen en Léa Defour. Als beloning mogen ze respectievelijk bij de VRT en RTBF een betaalde stage doen van zes maanden. Het thema van de wedstrijd was dit jaar “de energie van morgen”, waar beide winnaars een radioreportage over maakten.