Belgische koning Filip krijgt 9 kilo aardbeien

De Belgische koning Filip heeft maandag 9 kilo aardbeien gekregen. Drie zogeheten Aardbeienprinsessen kwamen naar het paleis om de aardbeien aan de vorst te overhandigen, meldt de website van het Belgische hof.

De aardbeien komen uit de plaats Melsele. Een delegatie van het Melseelse Aardbeicomité en het Beverse gemeentebestuur komt ieder jaar aardbeien brengen. Normaal overhandigt de Aardbeienprinses de korf met het fruit, maar voor deze keer mochten de twee prinsessen van de afgelopen jaren ook mee. Vanwege de coronapandemie konden ze vorig jaar en in 2020 de aardbeien niet aanbieden.

Het is traditie dat het ‘Melseelse Goud’ aan de koninklijke familie wordt aangeboden. Eens in de vijf jaar neemt de vorst het fruit persoonlijk in ontvangst.

Overigens heeft Filip tijdens de coronapandemie niet zonder aardbeien gezeten. Volgens de krant Het Laatste Nieuws werd het fruit de afgelopen twee jaar per koerier naar het paleis gezonden.