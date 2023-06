Belgische koning naar Universiteit van Gent

Koning Filip gaat volgende week op bezoek bij de Universiteit van Gent. Dat laat het Belgische hof weten. Hij ontmoet op 27 juni een groep studenten van verschillende faculteiten en achtergronden.

Naast hun studie zijn de studenten betrokken bij diverse projecten. Zo zetten ze zich in voor het milieu en mensen met een handicap of mentale problemen. Ook bekleden de gesprekspartners van de koning functies binnen het universiteitsbestuur of zijn ze betrokken bij het opzetten van start-ups.

Filip vindt het belangrijk te luisteren naar de verwachtingen, zorgen, hoop en ambities van de jongeren voor hun toekomst en die van de samenleving als geheel.