Belgische koning of minister pas bij halve finale naar Qatar

België wil pas de koning of een minister naar het WK Voetbal in Qatar sturen als het land daar de halve finale haalt. Dat plan moet de regeringscoalitie, die over het bijwonen van het omstreden toernooi sterk verdeeld is, bijeenbrengen.

Het kabinet buigt zich over het compromisvoorstel “om vanaf de halve finales met een vertegenwoordiging van het koningshuis of de regering af te reizen” naar het WK, zei premier Alexander De Croo maandag op de Franstalige omroep RTBF. Of het daarvan komt is nog maar de vraag, erkent De Croo. “Dat is mogelijk, maar zeker ben ik er niet van.” Als België de poule met Kroatië, Marokko en Canada doorkomt wacht in de achtste finale waarschijnlijk al het sterke Duitsland of Spanje.

Regeringspartijen Groen en Ecolo zouden het liefst zien dat België helemaal geen hoogwaardigheidsbekleders naar het toernooi stuurt. Ze wijzen op de beroerde omgang van Qatar met arbeidsmigranten en lhbti’ers. Maar vooral De Croo’s eigen liberalen zijn ervoor beducht Qatar, dat onder meer een belangrijke gasleverancier is, tegen zich in het harnas te jagen. België heeft de regering van het Golfstaatje al een en andermaal op de mensenrechten gewezen, zegt De Croo.

Het Nederlandse kabinet komt in ieder geval niet met een diplomatieke boycot, maar wil nog niet zeggen wie er namens Nederland naar Qatar afreist en wanneer.