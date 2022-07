Belgische koninklijke familie begint aan nationale feestdag

De nationale feestdag is donderdagochtend voor de Belgische koninklijke familie van start gegaan. Koning Filip, koningin Mathilde en hun vier kinderen Elisabeth, Gabriel, Emmanuel en Eléonore begonnen de dag in de kathedraal van Brussel, zo melden Belgische media.

Traditiegetrouw woont de familie aan het begin van de dag de uitvoering van het Te Deum bij. Het katholieke loflied wordt gezongen in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal in Brussel. De familie heeft op het bijwonen van het Te Deum regelmatig kritiek gekregen, omdat kerk en staat in België strikt gescheiden zijn. Die ‘objectiviteit’ zou de koning verliezen wanneer hij een dergelijke dienst bijwoont.

Op 21 juli zijn alle Belgen vrij en vinden allerlei feestelijke activiteiten plaats. ’s Avonds wordt de dag afgesloten met vuurwerk. De nationale feestdag is op 21 juli omdat op die dag de eerste koning van België de eed aflegde.

Woensdag gaf koning Filip een speech ter ere van de nationale feestdag. Daarin sprak hij zijn steun uit aan de inwoners van Oekraïne. “Wij zullen het Oekraïense volk blijven steunen”, sprak de vorst vanuit het koninklijk paleis in Brussel. “Overal rondom ons horen we steeds vaker een agressief discours. We zien ook een opleving van autoritaire regimes en reflexen, waarin alleen het eigenbelang vooropstaat, ten nadele van de anderen. Laten we die uitdagingen beantwoorden met een onwankelbaar vertrouwen in de democratie.”