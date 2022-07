Belgische koninklijke grafkelder weer open voor publiek

De Koninklijke Crypte van Laken in de Onze-Lieve-Vrouwekerk is binnenkort geopend voor publiek. De grafkelder, waar alle gestorven leden van het Belgisch koningshuis worden begraven, is tot het einde van het jaar iedere maand minstens een dag geopend.

Bezoekers kunnen op zondag 31 juli, maandag 29 augustus, zondag 25 september, zondag 2 oktober, dinsdag 1 november, dinsdag 15 november en maandag 5 december een kijkje nemen. Onder anderen Leopold I en zijn vrouw koningin Louise Marie, Karel van België, Leopold III en Albert I liggen in de grafkelder in Laken.

De Nederlandse grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft is niet open voor bezoekers, omdat die wordt verbouwd en uitgebreid. Met de bijzettingen van Prins Claus (2002) en Prinses Juliana en Prins Bernhard (2004) was de maximale capaciteit bereikt. Naar verwachting zou de verbouwing dit jaar af moeten zijn, maar de precieze einddatum is niet bekend.